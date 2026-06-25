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Spectacle Le monde est un théâtre Lorris

Spectacle Le monde est un théâtre Lorris

Spectacle Le monde est un théâtre Lorris jeudi 16 juillet 2026.

Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Lorris

Spectacle Le monde est un théâtre

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Spectacle Le monde est un théâtre
Spectacle Le monde est un théâtre spectacle gratuit, participation au chapeau. Spectacle à 20h.   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22 

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English :

Play: The World Is a Theater

L’événement Spectacle Le monde est un théâtre Lorris a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GATINAIS SUD

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