Spectacle Le monde est un théâtre Lorris jeudi 16 juillet 2026.

Lorris

Spectacle Le monde est un théâtre

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Spectacle Le monde est un théâtre

Spectacle Le monde est un théâtre spectacle gratuit, participation au chapeau. Spectacle à 20h. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22

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English :

Play: The World Is a Theater

L’événement Spectacle Le monde est un théâtre Lorris a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GATINAIS SUD