Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris
mercredi 15 juillet 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Visite guidée de Lorris et son orgue
1 Rue des Halles Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15
Visite guidée de Lorris
Laissez-vous guider dans un parcours au cœur de la capitale de la forêt d’Orléans. À travers les rues et les monuments de Lorris, vous retracerez l’histoire de cette ville à l’identité marquée par les rois de France et la seconde Guerre Mondiale, sur réservation. L’orgue de Lorris vous sera présenté vous aurez le privilège d’en écouter plusieurs morceaux musicaux, et de le voir de près. Rendez-vous au bureau d’information touristique de Lorris (sous la Halle). .
1 Rue des Halles Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42 accueil@tourisme-gatinais-sud.com
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English :
Guided tour of Lorris
L’événement Visite guidée de Lorris et son orgue Lorris a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GATINAIS SUD
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