Villers-Cotterêts

Karaoké géant à la Cité !

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Accompagné par les musiciens du groupe Okay Monday, venez chanter votre plaisir coupable lors de ce karaoké géant dans le jardin de la Reine !

Les musiciens du groupe Okay Monday (guitare, basse, batteries, chœurs) accompagnent en direct et sur scène les chansons francophones préférées des spectateurs prêts à donner de la voix.

Pour toutes les personnes habitées par le démon du Karaoké, celles qui aiment les morceaux plus chics… ou simplement hurler des plaisirs coupables comme si c’était la dernière fois !

Dans le jardin de la Reine, les paroles sont projetées sur un écran géant pour que tout le monde participe. Le karaoké est présenté par Paprika Kinski qui s’occupe également de prendre les inscriptions et de rassurer les participants !

Tout public

Jardin de la Reine

Restauration et buvette sur place .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

Accompanied by the musicians from the band Okay Monday, come sing your guilty pleasures at this giant karaoke party in the Queen’s Garden!

L’événement Karaoké géant à la Cité ! Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Aisne Tourisme