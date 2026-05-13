Karaoké littéraire, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Karaoké littéraire Samedi 23 mai, 20h15, 21h30 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Un karaoké, oui, mais littéraire.

Une formule simple et chaleureuse.

Laissez-vous tenter !

Sur scène, accueilli-e par le maître de cérémonie Raphaël France qui aura à coeur de vous mettre à l’aise, vous lirez à haute voix un texte proposé à partir d’une sélection effectuée en résonance avec l’exposition Ombres de Naples.

Et comme un bon karaoké ne peut se faire qu’en musique, Vincent Truel improvisera les mélodies et les sons qui émergeront de son esprit créatif en toute spontanéité pour accompagner votre lecture.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr Hospice construit entre 1750 et 1760 par l’architecte local Antoine d’Allemand, sous la maîtrise d’ouvrage de Monseigneur d’Inguimbert, grand mécène dans l’esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s’ordonnent autour d’une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l’aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d’Inguimbert. L’apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur.

Un karaoké, oui, mais littéraire.

©adagp