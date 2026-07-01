Karaoké live, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

Informations pratiques

Karaoké live Mardi 25 août, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:00:00+02:00

Karaoké live, on pousse la chansonnette !

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Karaoké live, on pousse la chansonnette ! karaoké