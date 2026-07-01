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Karaoké live, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

mardi 25 août 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes

Karaoké live, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Karaoké live Mardi 25 août, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T18:00:00+02:00 – 2026-08-25T20:00:00+02:00

Karaoké live, on pousse la chansonnette !

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Karaoké live, on pousse la chansonnette ! karaoké

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