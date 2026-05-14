Karaoké Un dîner pour chanter L’Aire d’Arles Arles

Arles

Karaoké Un dîner pour chanter

Samedi 23 mai 2026. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Un dîner pour chanter. Ici, tout commence à table… et finit au micro.

Rendez-vous à L’Aire d’Arles pour une nouvelle soirée karaoké sous l’égide du duo Laz.

Pendant le dîner, Coralie et Sébastien vous embarquent dans leur concert juke-box vous choisissez les titres, ils les interprètent en live, installant une ambiance chaleureuse et complice.

Puis, naturellement, la soirée bascule… Direction le premier étage le micro vous attend. Que vous soyez chanteur d’un soir ou habitué des refrains partagés, c’est le moment de prendre votre place et de faire vibrer la salle.

Un dîner pour chanter, des chansons pour se retrouver, et une soirée qui ne demande qu’à monter en voix. .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 91 71 10 jonathan@laire.org

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English :

A dinner to sing.Here, everything begins at the table… and ends at the microphone.

L’événement Karaoké Un dîner pour chanter Arles a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Arles