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Karsten Hochapfel / Gingembre Electric ft. Elise Caron JASS CLUB PARIS Paris

Karsten Hochapfel / Gingembre Electric ft. Elise Caron JASS CLUB PARIS Paris

Karsten Hochapfel / Gingembre Electric ft. Elise Caron JASS CLUB PARIS Paris vendredi 26 juin 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR

Erik Truffaz, Médéric Collignon, Naïssam Jalal, Kenny Wheeler : autant de noms qui montrent l’étendue de ses collaborations et la confiance que lui accordent ces artistes.

Karsten Hochapfel présente Gingembre Electric, le collectif d’improvisation qu’il forme avec Peter Corser et Reza Azard augmenté ce soir de la chanteuse et comédienne Elise Caron, soliste à l’Orchestre National de Jazz.

Une intensité sonore mêlant musique et parole qui donne à l’ensemble une dimension poétique et politique. Elle est et se revendique comme une production éphémère liée à l’instant, à l’espace, à la présence des spectateurs et à l’humeur du moment.

Éloge de l’éphémère, parfois douce, parfois énergique, l’improvisation en continu joue avec de grandes variations d’intensités électriques, hypnotiques, embarquant le spectateur dans un voyage collectif et immersif.

Elise Caron / voix, flûte

Peter Corser / saxophone ténor, voix, FX

Karsten Hochapfel / guitare, FX

Reza Azard / batterie

Violoncelliste, guitariste et compositeur installé à Paris depuis 2005, Karsten Hochapfel est de ceux qu’on retrouve partout où la musique se cherche, entre jazz, musique du monde et improvisation.
Le jeudi 25 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T21:30:00+02:00_2026-06-25T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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