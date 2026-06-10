Kate Bush Tribute / Claire Nouet Quartet JASS CLUB PARIS Paris
Kate Bush Tribute / Claire Nouet Quartet JASS CLUB PARIS Paris samedi 25 juillet 2026.
Plongez dans l’univers singulier de Kate Bush, artiste culte à la voix envoûtante et à l’imaginaire foisonnant, qui a marqué l’histoire de la pop avec des titres devenus mythiques comme Wuthering Heights, Running Up That Hill ou Babooshka.
Porté par une voix expressive et une instrumentation organique, le groupe fait résonner ces chansons iconiques dans des arrangements originaux, à la fois fidèles à l’esprit de l’artiste et profondément personnels.
Un concert vibrant et immersif, entre délicatesse, énergie et exploration musicale.
Claire Nouet / voix, piano
Paul Puissant / guitare
Jules Billé / contrebasse
Robin Cabaret / batterie
Pour cet hommage exceptionnel, le quartet de la chanteuse Claire Nouet revisite l’oeuvre de Kate Bush avec une approche sensible et moderne, mêlant jazz, groove et improvisation.
Le samedi 25 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-25T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T19:30:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-25T21:30:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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