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Kate Bush Tribute / Claire Nouet Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Kate Bush Tribute / Claire Nouet Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Kate Bush Tribute / Claire Nouet Quartet JASS CLUB PARIS Paris samedi 25 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif : <p>De 10 à 19 euros.</p>

Plongez dans l’univers singulier de Kate Bush, artiste culte à la voix envoûtante et à l’imaginaire foisonnant, qui a marqué l’histoire de la pop avec des titres devenus mythiques comme Wuthering Heights, Running Up That Hill ou Babooshka.

Porté par une voix expressive et une instrumentation organique, le groupe fait résonner ces chansons iconiques dans des arrangements originaux, à la fois fidèles à l’esprit de l’artiste et profondément personnels.

Un concert vibrant et immersif, entre délicatesse, énergie et exploration musicale.

Claire Nouet / voix, piano

Paul Puissant / guitare

Jules Billé / contrebasse

Robin Cabaret / batterie

Pour cet hommage exceptionnel, le quartet de la chanteuse Claire Nouet revisite l’oeuvre de Kate Bush avec une approche sensible et moderne, mêlant jazz, groove et improvisation.
Le samedi 25 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 25 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-25T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T19:30:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-25T21:30:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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