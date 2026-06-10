Kate Bush Tribute / Claire Nouet Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Plongez dans l’univers singulier de Kate Bush, artiste culte à la voix envoûtante et à l’imaginaire foisonnant, qui a marqué l’histoire de la pop avec des titres devenus mythiques comme Wuthering Heights, Running Up That Hill ou Babooshka.

Porté par une voix expressive et une instrumentation organique, le groupe fait résonner ces chansons iconiques dans des arrangements originaux, à la fois fidèles à l’esprit de l’artiste et profondément personnels.

Un concert vibrant et immersif, entre délicatesse, énergie et exploration musicale.

Claire Nouet / voix, piano

Paul Puissant / guitare

Jules Billé / contrebasse

Robin Cabaret / batterie

Pour cet hommage exceptionnel, le quartet de la chanteuse Claire Nouet revisite l’oeuvre de Kate Bush avec une approche sensible et moderne, mêlant jazz, groove et improvisation.

Le samedi 25 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 25 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-25T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T19:30:00+02:00_2026-07-25T20:30:00+02:00;2026-07-25T21:30:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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