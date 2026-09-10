AGENDA · Paris
Kathak duo – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris
Informations pratiques
Kathak duo – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Vendredi 18 septembre, 20h30
Vaishali Panwar est une chorégraphe spécialisée dans la tradition Jaipur Gharana de la danse classique indienne du Nord. Isabelle Anna à passé 9 ans en Inde, aux sources du kathak.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T22:00:00.000+02:00
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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris
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