Informations pratiques

Kathak duo – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris Vendredi 18 septembre, 20h30

Vaishali Panwar est une chorégraphe spécialisée dans la tradition Jaipur Gharana de la danse classique indienne du Nord. Isabelle Anna à passé 9 ans en Inde, aux sources du kathak.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T22:00:00.000+02:00

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Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris



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