Visite guidée de l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris Paris

Informations pratiques

Situé face à l’école Du Breuil (école d’horticulture de la Ville de Paris) dans le bois de Vincennes, l’Arboretum de Paris est un espace de 12 hectares abritant plus de 1200 arbres de 650 espèces de feuillus et de conifères issus de milieux différents, formant un véritable musée de l’arbre à ciel ouvert. Dans le cadre de Ciné-Jardins, nous vous invitons à venir visiter ce lieu méconnu qui fait partie, avec le Parc floral, le parc de Bagatelles et les serres d’Auteuil, du Jardin botanique de la Ville de Paris.

Visite guidée par Pascal Bonneau, Guide conférencier en Environnement

Le programme de la soirée :

18h : Visite guidée de l’arboretum

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le jeudi 27 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T18:00:00+02:00_2026-08-27T19:30:00+02:00

Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 Paris

https://cine-jardins.fr/jeudi-27-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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