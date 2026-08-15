Visite guidée de l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris Paris
jeudi 27 août 2026 · Arboretum de Paris · Paris
Informations pratiques
Situé face à l’école Du Breuil (école d’horticulture de la Ville de Paris) dans le bois de Vincennes, l’Arboretum de Paris est un espace de 12 hectares abritant plus de 1200 arbres de 650 espèces de feuillus et de conifères issus de milieux différents, formant un véritable musée de l’arbre à ciel ouvert. Dans le cadre de Ciné-Jardins, nous vous invitons à venir visiter ce lieu méconnu qui fait partie, avec le Parc floral, le parc de Bagatelles et les serres d’Auteuil, du Jardin botanique de la Ville de Paris.
Visite guidée par Pascal Bonneau, Guide conférencier en Environnement
Le programme de la soirée :
18h : Visite guidée de l’arboretum
Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.
Le jeudi 27 août 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-27T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-27T18:00:00+02:00_2026-08-27T19:30:00+02:00
Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 Paris
https://cine-jardins.fr/jeudi-27-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/
Afficher la carte du lieu Arboretum de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Caribbean Summer Le Saumur 75020 15 août 2026
- Atelier Tok-Tok « Trésors de poche » Palais de Tokyo Paris 15 août 2026
- 100 ans de Gatsby le Magnifique, Velours, velours — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 15 août 2026
- Viole Gambe & Clavecin : Au Temps du Baroque Français Église Saint Philippe du Roule Paris 15 août 2026
- Villette Tropicale spécial été ’26 I Live & Djs LA PETITE HALLE Paris 15 août 2026