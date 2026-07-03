Chorégraphie & Pièce de théâtre Mairie du 11e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Première partie (chorégraphie) : Ôdalavie, Cie : Human

Ôdalavie est un duo de danse contemporaine autour de la parentalité et du couple. Deux corps épuisés, aimants, à bout. L’amour tient, vacille, cogne. La fatigue s’accumule, la violence surgit, le désir se transforme. Dans la friction des corps, la danse devient un lieu pour survivre, se perdre, se retrouver.

Deuxième partie (théâtre) : Révolution(s), Cie : Les Embouti.es

Qu’est ce qui traverse l’esprit de celle ou de celui qui entre en révolution ? Que veut dire « entrer en révolution » pour les gens ordinaires, témoins et acteur.ices des bouleversements de l’Histoire ? Qu’est-on prêt à perdre ou à risquer, de nous ou des autres, de nos valeurs ou de nos vies, quand l’Histoire est précipitée contre nous ?

Notre spectacle protéiforme pose ces questions en mettant en scène la Révolution Française vue du bas, par ceux qui la vivent.

Danse contemporaine et théâtre se rencontrent pour interroger les mouvements de l’intime et ceux de l’Histoire. Une soirée habitée par les ruptures, les élans et les révolutions, grandes ou discrètes.

Le jeudi 27 août 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-27T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-27T19:00:00+02:00_2026-08-27T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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