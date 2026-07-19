Katia et Marielle Labèque Rouen
mardi 13 octobre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Katia et Marielle Labèque
Place des Arts Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13 21:40:00
Date(s) :
2026-10-13
Durée 1h40, entracte inclus
Pour célébrer leurs cinquante-cinq ans d’épopée artistique, les deux sœurs livrent un programme monumental en deux temps, à deux pianos ou quatre mains.
55 quoi de mieux que la symétrie parfaite d’un nombre aux chiffres égaux pour célébrer une carrière, pensée depuis le début comme une aventure à deux ?
La sensibilité de l’une se reflétant dans la majesté de l’autre, l’amour pour le répertoire passé irriguant une soif constante de nouveauté. L’univers de Katia et Marielle est ainsi fait, façonné par deux femmes libres de jouer et de créer. Dans la communion de ces deux âmes sœurs, Bernstein discute avec Ravel, Nina Simone fréquente Fanny Mendelssohn, et le public fait la connaissance de deux artistes fascinantes, qui se découvrent encore, 55 ans après… .
Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr
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English : Katia et Marielle Labèque
L’événement Katia et Marielle Labèque Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité
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