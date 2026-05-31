Katia Kameli – Le Roman algérien (un nouveau chapitre) aux Rencontres d’Arles, Église Saint-Blaise, Arles, Arles

Katia Kameli – Le Roman algérien (un nouveau chapitre) aux Rencontres d’Arles 6 juillet – 4 octobre Église Saint-Blaise, Arles Bouches-du-Rhône

– Forfait toutes expositions

Une entrée par lieu

Valable du 6 juillet au 4 octobre

TARIF PLEIN : 42€

TARIF REDUIT : 33€

– Forfait journée

Une entrée par lieu

Valable sur une journée

TARIF PLEIN : 35€

TARIF REDUIT : 29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:30:00+02:00 – 2026-07-06T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

« Le Roman algérien, cette fascinante enquête iconographique déployée par Katia Kameli depuis 2016, n’est ni un monument ni un anti-monument. C’est une œuvre en mouvement qui relie des voix, des imaginaires et des moments historiques et culturels pour redonner de l’épaisseur à l’histoire et la mémoire collective de l’Algérie. Film-essai polyphonique, il offre, chapitre après chapitre, une réflexion incarnée sur la fabrique des images dans toute leur diversité : cartes postales, photographies de presse, œuvres d’art et objets populaires y sont analysés, éprouvés dans ce qu’ils disent du passé et projettent dans l’avenir.

En 2016, le premier chapitre s’intéresse au « kiosque aux images », l’un des rares espaces publics de l’Alger contemporaine. En 2017, Katia Kameli propose à Marie‑José Mondzain de porter son regard de théoricienne de l’image sur des visuels clés de l’histoire algérienne – des images de la colonisation au drapeau de l’Indépendance. En 2019, le troisième chapitre suit la philosophe à Alger, au moment du Hirak, à la rencontre de Louiza Ammi, rare photoreporter de la Décennie noire, puis sur les traces de l’écrivaine et réalisatrice Assia Djebar (1936‑2015) à Cherchell.

Dans Le Roman algérien (Un nouveau chapitre), fidèle à sa volonté « d’écrire en images » un récit conjugué au féminin pluriel, où les narratrices sont passeuses et autrices, Katia Kameli ausculte et prolonge le potentiel du film-poème d’Assia Djebar, La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1978). Elle y interroge notamment l’actrice principale Sawsan Noweir et saisit les résurgences de lieux et figures emblématiques de La Nouba : de grottes situées près de Tipaza aux potières du Mont Chenoua où celles-ci perpétuent un savoir-faire ancestral qui fascinait déjà Assia Djebar. Pour la première fois, Katia Kameli mobilise également son parcours biographique et artistique, faisant de la transmission des gestes et des mémoires ainsi que des allers-retours entre passé, présent et futur des motifs définitivement centraux. »

Clément Dirié

Commissaire : Clément Dirié

Église Saint-Blaise, Arles 33 Rue Vauban, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

_« Le Roman algérien_, cette fascinante enquête iconographique déployée par Katia Kameli depuis 2016, n’est ni un monument ni un anti-monument. C’est une œuvre en mouvement qui relie des voix, des et…

©Katia Kameli, Photogramme du Roman algérien (Un nouveau chapitre), Noweir Sawsan, 2025, vidéo

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de l’ADAGP, Paris.