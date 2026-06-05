KAYAK & RUN 2026 CKTOULOUSAIN Toulouse

Toulouse

KAYAK & RUN 2026

CKTOULOUSAIN 16 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 22 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Amateur ou débutant, venez profiter des bords de Garonne à pied et en kayak !

Dans chaque parcours la course à pied et le kayak sont mis à l’honneur.

Pour la course à pied partez à l’aventure sur l’île du Ramier et pour le kayak vous longerez la Prairie des filtres, le pont Neuf, les quais de la Daurade et le Dôme de La Grave.

– Circuit familial découverte 7 km partagé en 2 km de course + 4 km de kayak + 1km de course. Le départ est prévu à 11h.

– Circuit passionné 15 km partagé en 10km de course + 4 km de kayak + 1 km de course. Le départ est prévu à 9h. 16 .

CKTOULOUSAIN 16 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Whether you’re an amateur or a beginner, come and enjoy the banks of the Garonne on foot or in a kayak!

L’événement KAYAK & RUN 2026 Toulouse a été mis à jour le 2026-06-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE