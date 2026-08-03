KAZUKI YAMADA HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 8 avril 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
KAZUKI YAMADA
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 68 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:00:00
fin : 2027-04-08 21:25:00
Date(s) :
2027-04-08
Après une quinzaine d’années de complicité essentiellement consacrée aux chefs-d’œuvre du répertoire français de Debussy à Thierry Escaich, Kazuki Yamada et l’Orchestre du Capitole franchissent une nouvelle étape dans leur collaboration.
Avec la Symphonie n°9 de Mahler, ils abordent ensemble le testament symphonique de celui qui aimait dire que la symphonie doit être pareille à l’univers entier , et qui a poussé très loin les limites de cette forme. L’auditeur embarque pour un voyage au long cours, plein de contrastes, conclu par un adieu sublime. L’Orchestre du Capitole ira jouer cette œuvre marquée par la Sécession viennoise au Palau de la Música Catalana de Barcelone, monument emblématique de l’art nouveau. 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr
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English :
After some fifteen years of collaboration focused primarily on the masterpieces of the French repertoire—from Debussy to Thierry Escaich, Kazuki Yamada and the Orchestre du Capitole are taking their collaboration to a new level.
L’événement KAZUKI YAMADA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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