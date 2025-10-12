Keen’V A nos 20 ans

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Début : Vendredi 2027-01-29 20:30:00

Vous avez fait de l’Équilibre Tour une aventure inoubliable. Deux ans de scènes, de rires, de larmes, de danse, de partage… et à chaque concert, vous m’avez rappelé pourquoi je fais ce métier pour vivre ces moments avec vous.

Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.

On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous.

J’ai envie qu’on se surprenne, qu’on s’émerveille encore, qu’on chante à s’en casser la voix.

J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée.

Merci pour tout ce qu’on a déjà vécu. Merci pour ce qu’on s’apprête à vivre.

Cette tournée, c'est la nôtre. Prêts à écrire ensemble la suite de l'histoire ?

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

You made the Equilibre Tour an unforgettable adventure. Two years of stages, laughter, tears, dancing, sharing? and at every concert, you reminded me why I do this job: to live these moments with you.

L’événement Keen’V A nos 20 ans Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY