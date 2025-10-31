Keen’V Concert A nos 20 ans Zenith de Limoges Limoges

Keen’V Concert A nos 20 ans

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.

On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous. J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée. .

Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55

