Keen’V Concert A nos 20 ans Zenith de Limoges Limoges samedi 30 janvier 2027.
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.
On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous. J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée. .
Zenith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55
