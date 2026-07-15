Keen’V Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Keen’V Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30 22:30:00

Date(s) :

2027-01-30

Concert.

Deux ans de scènes, de rires, de larmes, de danse, de partage… et à chaque concert, vous m’avez rappelé pourquoi je fais ce métier pour vivre ces moments avec vous.

Aujourd’hui, on tourne une nouvelle page. Soutenu par l’album “IV saisons”, je repartirai sur les routes pour une tournée qui marquera un nouveau chapitre dans mon histoire… et dans la vôtre.

On fêtera bientôt 20 ans de musique, et croyez-moi ce qui arrive sera un cran au-dessus. Plus grand, plus fort… un vrai spectacle, pensé pour vous, pour nous.

J’ai envie qu’on se surprenne, qu’on s’émerveille encore, qu’on chante à s’en casser la voix.

J’ai envie de vous embarquer dans un voyage où chaque date sera unique, où chaque salle résonnera comme notre maison le temps d’une soirée.

Merci pour tout ce qu’on a déjà vécu. Merci pour ce qu’on s’apprête à vivre.

Durée 2h environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@cornolti-production.com

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English : Keen’V Zénith de Limoges

L’événement Keen’V Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole