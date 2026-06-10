Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute JASS CLUB PARIS Paris
Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute JASS CLUB PARIS Paris mercredi 29 juillet 2026.
En mars 2007, Keith Jarrett invite Charlie Haden dans son studio personnel du New Jersey. Aucun programme prévu, aucune répétition, juste deux légendes du jazz qui se retrouvent après trente ans de silence, et jouent. Le résultat, baptisé « Jasmine » et publié en 2010 sur le label ECM, est un album de ballades d’une rare intimité, porté par une complicité fraternelle entre piano et contrebasse.
Simon Chivallon / piano
Slim Chikhaoui / contrebasse
Le pianiste Simon Chivallon et le contrebassiste Slim Chikhaoui célèbrent Keith Jarrett, dans l’esprit qui le définit : l’écoute et la beauté des grandes mélodies.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 29 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T19:30:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-29T21:30:00+02:00_2026-07-29T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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