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Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute JASS CLUB PARIS Paris

Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute JASS CLUB PARIS Paris

Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute JASS CLUB PARIS Paris mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif : <p>De 10 à 15 euros.</p>

En mars 2007, Keith Jarrett invite Charlie Haden dans son studio personnel du New Jersey. Aucun programme prévu, aucune répétition, juste deux légendes du jazz qui se retrouvent après trente ans de silence, et jouent. Le résultat, baptisé « Jasmine » et publié en 2010 sur le label ECM, est un album de ballades d’une rare intimité, porté par une complicité fraternelle entre piano et contrebasse.

Simon Chivallon / piano

Slim Chikhaoui / contrebasse

Le pianiste Simon Chivallon et le contrebassiste Slim Chikhaoui célèbrent Keith Jarrett, dans l’esprit qui le définit : l’écoute et la beauté des grandes mélodies.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 29 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-29T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-29T19:30:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-29T21:30:00+02:00_2026-07-29T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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