Keith Jarrett ‘Jasmine’ Tribute JASS CLUB PARIS Paris

En mars 2007, Keith Jarrett invite Charlie Haden dans son studio personnel du New Jersey. Aucun programme prévu, aucune répétition, juste deux légendes du jazz qui se retrouvent après trente ans de silence, et jouent. Le résultat, baptisé « Jasmine » et publié en 2010 sur le label ECM, est un album de ballades d’une rare intimité, porté par une complicité fraternelle entre piano et contrebasse.

Simon Chivallon / piano

Slim Chikhaoui / contrebasse

Le pianiste Simon Chivallon et le contrebassiste Slim Chikhaoui célèbrent Keith Jarrett, dans l’esprit qui le définit : l’écoute et la beauté des grandes mélodies.

Le mercredi 29 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 29 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-29T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-29T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-29T19:30:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-29T21:30:00+02:00_2026-07-29T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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