Keledjian 4tet Le Melville Paris

Batteuse et chanteuse de jazz, Elisabeth Keledjian puise son inspiration dans les dix années qu’elle a passées à New York City, au cœur de l’une des scènes jazz les plus vibrantes au monde.

À l’occasion de cette soirée, elle vous invite à un voyage musical à travers les grandes pages de l’histoire du jazz, en interprétant avec sensibilité et énergie des chansons de Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, ainsi que d’autres figures emblématiques du répertoire jazz.

Pour cette rencontre musicale, elle sera entourée de trois musiciennes de talent : la saxophoniste Lisa Cat-Berro, la pianiste Agnès Gorda et la contrebassiste Moïra Montier-Dauriac.

Entre swing, blues et ballades intemporelles, l’Elisabeth Keledjian Quartet vous propose une soirée chaleureuse et élégante, placée sous le signe du partage, de l’improvisation et de l’émotion. Une invitation à redécouvrir les grands standards du jazz dans l’esprit des clubs new-yorkais.

Elisabeth Keledjian : batterie

Lisa Cat-Berro : sax

Moira Montier : contrebasse

Agnès Gorda : piano

Elisabeth Keledjian, batteuse et chanteuse jazz, enflamme la scène avec son quartet! Un voyage vibrant à travers les classiques du jazz, des émotions et de l’improvisation au rendez-vous!

Le mardi 13 octobre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-13T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-13T20:30:00+02:00_2026-10-13T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6156



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