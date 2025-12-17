KENDJI GIRAC Les Nuits d’Istres Pavillon de Grignan Istres

KENDJI GIRAC Les Nuits d’Istres

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 21h.

Ouverture des portes à 19h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Kendji Girac sera à l’affiche des Nuits d’Istres, sur la scène du Pavillon de Grignan.

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Kendji Girac will be on stage at the Pavillon de Grignan for Les Nuits d?Istres.

