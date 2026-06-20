Keren Ann +Mathis Akengin Concert Musiques Actuelles saline royale Arc-et-Senans

Informations pratiques

Arc-et-Senans

Keren Ann +Mathis Akengin Concert Musiques Actuelles

saline royale D17 Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Septembre 2025 a marqué le retour de Keren Ann avec Paris Amour, son dixième album studio.

Fidèle à sa signature, l’artiste y déploie son songwriting riche, intimiste et précis. Sa production solaire et élégante témoigne une fois de plus d’un attachement profond à l’esthétique du son. Paris Amour cultive ce grand soleil qui fait depuis toujours la force tranquille de Keren Ann.

1ère partie Mathis Akengin Repéré aux iNOUïS du Printemps de Bourges et programmé aux Eurockéennes et Fusion Festival, ce musicien au parcours atypique dévoile son premier album ‘Passage des Fleurs‘. Une œuvre où se rencontrent le fragile et le puissant, quelque part entre le lyrisme d’Agnès Obel et le ‘dandy bancal’ de Baxter Dury. .

saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

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English : Keren Ann +Mathis Akengin Concert Musiques Actuelles

L’événement Keren Ann +Mathis Akengin Concert Musiques Actuelles Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-08-11 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)