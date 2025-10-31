Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kermesse Bonnat

Kermesse

Kermesse Bonnat samedi 27 juin 2026.

Kermesse

Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Kermesse et spectacle de fin d’année
Samedi 27 Juin

–> Association Scolaire Ecole Maternelle   .

Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 20 95  asembonnat@gmail.com

English : Kermesse

German : Kermesse

Italiano :

Espanol : Kermesse

L’événement Kermesse Bonnat a été mis à jour le 2025-10-31 par Portes de la Creuse en Marche