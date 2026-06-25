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Kermesse d’antan Parc Mossant Bourg-de-Péage

Kermesse d’antan Parc Mossant Bourg-de-Péage dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
Parc Mossant
Adresse
36 avenue du General de Gaulle
Ville
26300 Bourg-de-Péage
Département
Drôme
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
5 5 5 Par adultes

Bourg-de-Péage

Kermesse d’antan

Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Prenez date pour une journée Festive organisée par le Kiwanis
​Au programme de cette journée
Nombreux jeux pour enfants
L’hopital des DOUDOUS
Un délicieux moment convivial en famille
On vous attend nombreux !
  .

Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 23 67 64  contact@kiwanis-romans-bourgdepeage.com

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English :

Mark your calendars for a festive day organized by Kiwanis
?Here’s what’s on the agenda for the day:
Lots of games for kids
The DOUDOUS Hospital
A delightful, fun-filled time with the whole family
We hope to see many of you there!

L’événement Kermesse d’antan Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme

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