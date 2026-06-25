Kermesse d’antan Parc Mossant Bourg-de-Péage
Kermesse d’antan Parc Mossant Bourg-de-Péage dimanche 5 juillet 2026.
Bourg-de-Péage
Kermesse d’antan
Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Par adultes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Prenez date pour une journée Festive organisée par le Kiwanis
Au programme de cette journée
Nombreux jeux pour enfants
L’hopital des DOUDOUS
Un délicieux moment convivial en famille
On vous attend nombreux !
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Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 23 67 64 contact@kiwanis-romans-bourgdepeage.com
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English :
Mark your calendars for a festive day organized by Kiwanis
?Here’s what’s on the agenda for the day:
Lots of games for kids
The DOUDOUS Hospital
A delightful, fun-filled time with the whole family
We hope to see many of you there!
L’événement Kermesse d’antan Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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