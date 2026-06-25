Kermesse d’antan Parc Mossant Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Kermesse d’antan

Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Par adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Prenez date pour une journée Festive organisée par le Kiwanis

​Au programme de cette journée

Nombreux jeux pour enfants

L’hopital des DOUDOUS

Un délicieux moment convivial en famille

On vous attend nombreux !

.

Parc Mossant 36 avenue du General de Gaulle Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 23 67 64 contact@kiwanis-romans-bourgdepeage.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mark your calendars for a festive day organized by Kiwanis

?Here’s what’s on the agenda for the day:

Lots of games for kids

The DOUDOUS Hospital

A delightful, fun-filled time with the whole family

We hope to see many of you there!

L’événement Kermesse d’antan Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme