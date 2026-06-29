Génissieux

Kermesse du monde

place du Champ de Mars Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Rendez-vous le pour une soirée festive et conviviale

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place du Champ de Mars Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 23 32 29 sou-genissieux@outlook.fr

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English :

Rendezvous on for a festive and convivial evening

L’événement Kermesse du monde Génissieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme