Kermesse du monde Génissieux
Kermesse du monde Génissieux jeudi 2 juillet 2026.
Génissieux
Kermesse du monde
place du Champ de Mars Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Rendez-vous le pour une soirée festive et conviviale
.
place du Champ de Mars Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 23 32 29 sou-genissieux@outlook.fr
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English :
Rendezvous on for a festive and convivial evening
L’événement Kermesse du monde Génissieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme
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