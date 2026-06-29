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Kermesse du monde Génissieux

Kermesse du monde Génissieux jeudi 2 juillet 2026.

Adresse
place du Champ de Mars
Ville
26750 Génissieux
Département
Drôme
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Tarif

Génissieux

Kermesse du monde

place du Champ de Mars Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 16:30:00
fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Rendez-vous le pour une soirée festive et conviviale
  .

place du Champ de Mars Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 23 32 29  sou-genissieux@outlook.fr

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English :

Rendezvous on for a festive and convivial evening

L’événement Kermesse du monde Génissieux a été mis à jour le 2026-06-26 par Valence Romans Tourisme

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