Ateliers Au fil de soi Claire Driot Art Thérapeute Génissieux

Ateliers Au fil de soi Claire Driot Art Thérapeute Génissieux lundi 19 janvier 2026.

Ateliers Au fil de soi

Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 18:30:00
fin : 2026-04-01 20:30:00

Date(s) :
2026-01-19 2026-02-02 2026-02-23 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-01 2026-04-20 2026-05-04 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-29

Venez vivre une expérience de créativité spontanée permettant de se sentir vivant. Le plaisir de créer librement, avec des matériaux d’expression divers peinture, modelage, collage, de récup’… ; et le soutien d’une art-thérapeute.
  .

Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 31 44 66  cdriot.art-therapie@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a spontaneous creative experience that makes you feel alive. The pleasure of creating freely, using a variety of expressive materials: painting, modeling, collage, recycled materials… and the support of an art therapist.

L’événement Ateliers Au fil de soi Génissieux a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme