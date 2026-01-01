Ateliers Au fil de soi Claire Driot Art Thérapeute Génissieux

Ateliers Au fil de soi

Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux Drôme

Venez vivre une expérience de créativité spontanée permettant de se sentir vivant. Le plaisir de créer librement, avec des matériaux d’expression divers peinture, modelage, collage, de récup’… ; et le soutien d’une art-thérapeute.

Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 31 44 66 cdriot.art-therapie@laposte.net

Come and enjoy a spontaneous creative experience that makes you feel alive. The pleasure of creating freely, using a variety of expressive materials: painting, modeling, collage, recycled materials… and the support of an art therapist.

