Ateliers Au fil de soi Claire Driot Art Thérapeute Génissieux lundi 19 janvier 2026.
Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux Drôme
Début : 2026-01-19 18:30:00
fin : 2026-04-01 20:30:00
2026-01-19 2026-02-02 2026-02-23 2026-03-09 2026-03-23 2026-04-01 2026-04-20 2026-05-04 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-29
Venez vivre une expérience de créativité spontanée permettant de se sentir vivant. Le plaisir de créer librement, avec des matériaux d’expression divers peinture, modelage, collage, de récup’… ; et le soutien d’une art-thérapeute.
Claire Driot Art Thérapeute 195 Rue P. Charignon Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 31 44 66 cdriot.art-therapie@laposte.net
English :
Come and enjoy a spontaneous creative experience that makes you feel alive. The pleasure of creating freely, using a variety of expressive materials: painting, modeling, collage, recycled materials… and the support of an art therapist.
