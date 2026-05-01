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Soirée dictée Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

Soirée dictée Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Café associatif Le Petit Troquet timbré

Adresse : 20 Rue Simon Chopin

Ville : 26750 Génissieux

Département : Drôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Génissieux

Soirée dictée Petit Troquet Timbré

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :
2026-05-29

Le Petit Troquet Timbré vous propose une soirée dictée, venez nombreux !
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Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27  cafeassogenissieux@gmail.com

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English :

Le Petit Troquet Timbré invites you to an evening of dictation!

L’événement Soirée dictée Petit Troquet Timbré Génissieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme

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