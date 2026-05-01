Soirée dictée Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux
Soirée dictée Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux vendredi 29 mai 2026.
Génissieux
Soirée dictée Petit Troquet Timbré
Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Le Petit Troquet Timbré vous propose une soirée dictée, venez nombreux !
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Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
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English :
Le Petit Troquet Timbré invites you to an evening of dictation!
L’événement Soirée dictée Petit Troquet Timbré Génissieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme
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