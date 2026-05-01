Soirée dictée Petit Troquet Timbré Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux

Génissieux

Soirée dictée Petit Troquet Timbré

Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Petit Troquet Timbré vous propose une soirée dictée, venez nombreux !

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Café associatif Le Petit Troquet timbré 20 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com

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English :

Le Petit Troquet Timbré invites you to an evening of dictation!

L’événement Soirée dictée Petit Troquet Timbré Génissieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme