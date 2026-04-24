Fête familiale de Génissieux Stade de foot Génissieux
Fête familiale de Génissieux Stade de foot Génissieux samedi 6 juin 2026.
Génissieux
Fête familiale de Génissieux
Stade de foot 380 Chem. des Augustins Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Comité des fêtes organise sa traditionnelle fête familiale annuelle avec concours de pétanque en journée suivi d’un repas le soir (sur inscription), d’une animation musicale et d’un feu d’artifice en fin de soirée.
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Stade de foot 380 Chem. des Augustins Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 08 42 54 comitedesfetesgenissieux@gmail.com
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English : Fête familiale de Génissieux
The Comité des fêtes organizes its traditional annual family festival with a pétanque competition during the day, followed by a meal in the evening (registration required), musical entertainment and a fireworks display at the end of the evening.
L’événement Fête familiale de Génissieux Génissieux a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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