Séance de découverte théâtre Rue Simon Chopin Génissieux
Séance de découverte théâtre Rue Simon Chopin Génissieux samedi 16 mai 2026.
Génissieux
Séance de découverte théâtre
Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir le théâtre lors de séances organisée par le Petit Troquet Timbré.
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Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27 cafeassogenissieux@gmail.com
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English :
Come and discover theater at sessions organized by Petit Troquet Timbré.
L’événement Séance de découverte théâtre Génissieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme
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