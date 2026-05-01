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Séance de découverte théâtre Rue Simon Chopin Génissieux

Séance de découverte théâtre Rue Simon Chopin Génissieux samedi 16 mai 2026.

Lieu : Rue Simon Chopin

Adresse : Café associatif Le Petit Troquet timbré

Ville : 26750 Génissieux

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Génissieux

Séance de découverte théâtre

Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Venez découvrir le théâtre lors de séances organisée par le Petit Troquet Timbré.
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Rue Simon Chopin Café associatif Le Petit Troquet timbré Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 36 98 27  cafeassogenissieux@gmail.com

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English :

Come and discover theater at sessions organized by Petit Troquet Timbré.

L’événement Séance de découverte théâtre Génissieux a été mis à jour le 2026-05-08 par Valence Romans Tourisme

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