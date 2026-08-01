Kermesse paroissiale Jardin du Presbytère de Cabourg Cabourg
samedi 15 août 2026 · Jardin du Presbytère de Cabourg · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Kermesse paroissiale
Jardin du Presbytère de Cabourg 9 place de l’Église Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La paroisse Saint Sauveur de la Côte Fleurie vous convie à sa traditionnelle kermesse !
La paroisse Saint Sauveur de la Côte Fleurie vous convie à sa traditionnelle kermesse !
Au programme
– Animation musicale
– Brocante, livres, enveloppes surprise
– Restauration sur place barbecue, frites, pâtisseries, crêpes
– Jeux pour enfants
Messes à 9h30 et à 11h. .
Jardin du Presbytère de Cabourg 9 place de l’Église Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Kermesse paroissiale
The Saint Sauveur parish in Côte Fleurie invites you to its traditional fair!
L’événement Kermesse paroissiale Cabourg a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cabourg
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