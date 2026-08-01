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AGENDA · Cabourg

Kermesse paroissiale Jardin du Presbytère de Cabourg Cabourg

samedi 15 août 2026 · Jardin du Presbytère de Cabourg · Cabourg

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Jardin du Presbytère de Cabourg
Adresse
9 place de l'Église
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Kermesse paroissiale

Jardin du Presbytère de Cabourg 9 place de l’Église Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

La paroisse Saint Sauveur de la Côte Fleurie vous convie à sa traditionnelle kermesse !
La paroisse Saint Sauveur de la Côte Fleurie vous convie à sa traditionnelle kermesse !

Au programme

– Animation musicale
– Brocante, livres, enveloppes surprise
– Restauration sur place barbecue, frites, pâtisseries, crêpes
– Jeux pour enfants

Messes à 9h30 et à 11h.   .

Jardin du Presbytère de Cabourg 9 place de l’Église Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00  tourisme@cabourg.fr

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English : Kermesse paroissiale

The Saint Sauveur parish in Côte Fleurie invites you to its traditional fair!

L’événement Kermesse paroissiale Cabourg a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cabourg

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