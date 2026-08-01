Kermesse paroissiale Jardin du Presbytère de Cabourg Cabourg

samedi 15 août 2026 · Jardin du Presbytère de Cabourg · Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Kermesse paroissiale

Jardin du Presbytère de Cabourg 9 place de l’Église Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La paroisse Saint Sauveur de la Côte Fleurie vous convie à sa traditionnelle kermesse !

La paroisse Saint Sauveur de la Côte Fleurie vous convie à sa traditionnelle kermesse !

Au programme

– Animation musicale

– Brocante, livres, enveloppes surprise

– Restauration sur place barbecue, frites, pâtisseries, crêpes

– Jeux pour enfants

Messes à 9h30 et à 11h. .

Jardin du Presbytère de Cabourg 9 place de l’Église Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Kermesse paroissiale

The Saint Sauveur parish in Côte Fleurie invites you to its traditional fair!

L’événement Kermesse paroissiale Cabourg a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Cabourg