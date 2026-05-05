Kermesse paroissiale, Maison des œuvres, Draguignan
Kermesse paroissiale, Maison des œuvres, Draguignan samedi 9 mai 2026.
Kermesse paroissiale 9 et 10 mai Maison des œuvres Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00
Programme de ces deux journées :
Samedi 9 mai :
11h à 18h30 : Brocante – jeux – buvette – produits locaux
A partir de 18h30 : jeuex de société – karaoké
Dimanche 10 mai :
Dès 12h : reprise des animations – brocante
16h : fin des activités
Billetterie ouverte dès 10h30 (CB et espèce)
Maison des oeuvres (ex-CLOU) – 8 avenue du 4 septembre
Maison des œuvres 8 avenue du 4 Septembre, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 34 98 https://www.paroissededraguignan.fr/
Kermesse paroissiale
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