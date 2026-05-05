Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kermesse paroissiale, Maison des œuvres, Draguignan

Kermesse paroissiale, Maison des œuvres, Draguignan

Kermesse paroissiale, Maison des œuvres, Draguignan samedi 9 mai 2026.

Lieu : Maison des œuvres

Adresse : 8 avenue du 4 Septembre, Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Kermesse paroissiale 9 et 10 mai Maison des œuvres Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00

Programme de ces deux journées :
Samedi 9 mai :
11h à 18h30 : Brocante – jeux – buvette – produits locaux
A partir de 18h30 : jeuex de société – karaoké

Dimanche 10 mai :
Dès 12h : reprise des animations – brocante
16h : fin des activités

Billetterie ouverte dès 10h30 (CB et espèce)

Maison des oeuvres (ex-CLOU) – 8 avenue du 4 septembre

Maison des œuvres 8 avenue du 4 Septembre, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 34 98 https://www.paroissededraguignan.fr/
Kermesse paroissiale

À voir aussi à Draguignan (Var)