Kermesse paroissiale, Maison des œuvres, Draguignan

Kermesse paroissiale 9 et 10 mai Maison des œuvres Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T12:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00

Programme de ces deux journées :

Samedi 9 mai :

11h à 18h30 : Brocante – jeux – buvette – produits locaux

A partir de 18h30 : jeuex de société – karaoké

Dimanche 10 mai :

Dès 12h : reprise des animations – brocante

16h : fin des activités

Billetterie ouverte dès 10h30 (CB et espèce)

Maison des oeuvres (ex-CLOU) – 8 avenue du 4 septembre

Maison des œuvres 8 avenue du 4 Septembre, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 34 98 https://www.paroissededraguignan.fr/

Kermesse paroissiale