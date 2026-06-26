Kermesse photographique, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Kermesse photographique Samedi 4 juillet, 14h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T18:30:00+02:00
Le photographe Nicolas David de l’association Vitrine en cours vous attend autour de la médiathèque pour immortaliser cette belle journée. Découvrez avec lui les procédés argentiques et développez vous-même votre tirage.
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com »}]
Découvrez avec le photographe Nicolas David les procédés argentiques et développez vous-même votre tirage. beaux jours
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