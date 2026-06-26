L’Expresso II – Réaliser un court-métrage en 2 jours, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain

Informations pratiques

L’Expresso II – Réaliser un court-métrage en 2 jours Samedi 4 juillet, 10h00 Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

En deux jours écrivez, tournez, montez et projetez un court-métrage tout en respectant des contraintes artistiques dévoilées le jour J.

➡️ Samedi : révélation des contraintes, prépa/écriture et tournage

➡️ Dimanche : montage puis diffusion des films et remise des prix en fin de journée

L’équipe de Café Prod sera présente pour vous accompagner et un jury viendra visionner les courts-métrages le jeudi en fin de journée avant de remettre des prix.

Samedi 4 et dimanche 5 juillet, de 10h à 18h

Carré des Services (15 rue d’Arras, Saint-Herblain) / Arrêt Romanet (L1, C20)

15-30 ans

GRATUIT – DÉBUTANTS BIENVENUS

Le Carré des Services Publics 15 Rue d’Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « cafe.prod@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661223869 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/DZu0ZtOlQb9/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA== »}]

Les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, Café Prod vous propose de participer à la deuxième édition de l’Expresso ! cinéma audiovisuel

Clara Onobion