L’Expresso II – Réaliser un court-métrage en 2 jours, Le Carré des Services Publics, Saint-Herblain
samedi 4 juillet 2026 · Le Carré des Services Publics · Saint-Herblain
Informations pratiques
L’Expresso II – Réaliser un court-métrage en 2 jours Samedi 4 juillet, 10h00 Le Carré des Services Publics Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
En deux jours écrivez, tournez, montez et projetez un court-métrage tout en respectant des contraintes artistiques dévoilées le jour J.
➡️ Samedi : révélation des contraintes, prépa/écriture et tournage
➡️ Dimanche : montage puis diffusion des films et remise des prix en fin de journée
L’équipe de Café Prod sera présente pour vous accompagner et un jury viendra visionner les courts-métrages le jeudi en fin de journée avant de remettre des prix.
Samedi 4 et dimanche 5 juillet, de 10h à 18h
Carré des Services (15 rue d’Arras, Saint-Herblain) / Arrêt Romanet (L1, C20)
15-30 ans
GRATUIT – DÉBUTANTS BIENVENUS
Le Carré des Services Publics 15 Rue d’Arras, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « cafe.prod@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661223869 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/p/DZu0ZtOlQb9/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA== »}]
Les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, Café Prod vous propose de participer à la deuxième édition de l’Expresso ! cinéma audiovisuel
Clara Onobion
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