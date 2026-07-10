KEYSUNA Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-29 19:00 – 20:15

Gratuit : non 5 € Tout public

L’artiste nantaise trouve l’équilibre entre des musiques électroniques vibrantes et une soul dansante. Dans une énergie captivante et fluide, découvrez sa neosoul. Dans son premier album BOUNDS, l’autrice-compositrice et interprète Keysuna est à la croisée du hip-hop, de la soul et du jazz. C’est bien la pratique du hip-hop et notamment une blessure qui l’emmène vers la musique. Sur scène, entre live beatmaking et improvisations, elle mêle sons électroniques et arrangements acoustiques pour façonner un univers à la fois organique et moderne. Elle propose une œuvre introspective – en anglais, pour les sonorités et la liberté de la langue – en revenant sur ses expériences, évoquant relations humaines et émotions. Dans le cadre de la tournée OZ du Zénith de Nantes Crédit photo ©Chama Chereau

Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720472-keysuna



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