KHATIA BUNIATISHVILI HALLE AUX GRAINS Toulouse
vendredi 26 février 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
KHATIA BUNIATISHVILI
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-26 20:00:00
fin : 2027-02-26 22:00:00
Date(s) :
2027-02-26
Star du piano international, saluée pour sa virtuosité et sa présence, la pianiste Khatia Buniastishvili possède un jeu aussi théâtral qu’expressif.
Sur scène, elle libère une énergie fulgurante, assumant tous les risques dans les répertoires qu’elle affectionne, ceux du romantisme et de la première moitié du 20e siècle. .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
An international piano star, acclaimed for her virtuosity and stage presence, pianist Khatia Buniastishvili’s playing is as theatrical as it is expressive.
L’événement KHATIA BUNIATISHVILI Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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