KHATIA BUNIATISHVILI HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

KHATIA BUNIATISHVILI

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:00:00

fin : 2027-02-26 22:00:00

Date(s) :

2027-02-26

Star du piano international, saluée pour sa virtuosité et sa présence, la pianiste Khatia Buniastishvili possède un jeu aussi théâtral qu’expressif.

Sur scène, elle libère une énergie fulgurante, assumant tous les risques dans les répertoires qu’elle affectionne, ceux du romantisme et de la première moitié du 20e siècle. .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An international piano star, acclaimed for her virtuosity and stage presence, pianist Khatia Buniastishvili’s playing is as theatrical as it is expressive.

L’événement KHATIA BUNIATISHVILI Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE