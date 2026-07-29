Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Kiboko Cie du Friiix Club

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 16:30:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Un voyage imaginaire au Japon, en compagnie de petites poupées de bois colorées les kokeshi.

C’est lors d’une résidence d’écriture près de Kyoto que Frédéric Feliciano découvre ce symbole majeur de l’artisanat nippon. Toujours à la recherche de nouvelles formes animées, les kokeshi deviennent alors les vedettes de la création Kiboko, construite comme un Haïku. À travers une série de cartes postales sonores et visuelles, nous suivons les tribulations de Kiboko qui vit avec sa mère, se laissant aller à la rêverie entre un cerisier et des carpes géantes. Ce spectacle sans paroles, porté par la composition musicale japonisante, enchantera petits et grands !

En coréalisation avec l’OARA

A partir de 1 an. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Kiboko Cie du Friiix Club

L’événement Kiboko Cie du Friiix Club Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre