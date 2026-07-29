Kiboko Cie du Friiix Club Saint-Maixent-l’École
mercredi 18 novembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Kiboko Cie du Friiix Club
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 16:30:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Un voyage imaginaire au Japon, en compagnie de petites poupées de bois colorées les kokeshi.
C’est lors d’une résidence d’écriture près de Kyoto que Frédéric Feliciano découvre ce symbole majeur de l’artisanat nippon. Toujours à la recherche de nouvelles formes animées, les kokeshi deviennent alors les vedettes de la création Kiboko, construite comme un Haïku. À travers une série de cartes postales sonores et visuelles, nous suivons les tribulations de Kiboko qui vit avec sa mère, se laissant aller à la rêverie entre un cerisier et des carpes géantes. Ce spectacle sans paroles, porté par la composition musicale japonisante, enchantera petits et grands !
En coréalisation avec l’OARA
A partir de 1 an. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kiboko Cie du Friiix Club
L’événement Kiboko Cie du Friiix Club Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Talukoi ? lectures estivales Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 25 août 2026
- Vide-grenier Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 30 août 2026
- Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École 30 août 2026
- GNR Contest 5 skatepark Saint-Maixent-l’École 30 août 2026
- Forum des associations Saint-Maixent-l’École 5 septembre 2026