Kid Francescoli + Woody, STEREOLUX, Nantes
Kid Francescoli + Woody, STEREOLUX, Nantes vendredi 20 novembre 2026.
Kid Francescoli + Woody Vendredi 20 novembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 27€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00
C’est le marseillais Mathieu Hocine qui se cache derrière le Kid, mélodiste hors pair qui sait magnifier une electro-pop ensoleillée et onirique. Il nous présentera son nouvel album, comme un voyage sensoriel à travers un été éternel.
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/kid-francescoli-woody-20112026-1900 »}]
+ Woody Concert Electro
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