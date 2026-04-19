Kiefer Sutherland en tournée à l’Alhambra L’Alhambra Paris

Connu dans le monde entier pour sa carrière d’acteur, Kiefer Sutherland s’est imposé au fil des années comme un musicien crédible et respecté. Son style unique, à la croisée du country, du rock et du folk, séduit par son authenticité et son énergie.

Sur scène, il propose une expérience sincère et immersive, mêlant récits personnels, influences américaines et compositions originales. Ce nouveau spectacle s’annonce particulièrement personnel, offrant un regard plus intime sur son parcours artistique.

Ce concert à Paris promet ainsi une soirée chaleureuse et authentique, idéale pour les amateurs de musique live et de storytelling musical. Après avoir rempli une première fois le Café de la Danse en 2019 et 2022, Kiefer Sutherland sera de retour à l’Alhambra le 8 mai 2026.

Kiefer Sutherland annonce son grand retour sur scène avec le Love Will Bring You Home Tour, et fera escale à Paris pour une date exceptionnelle. L’artiste se produira le 8 mai 2026 à 20h à L’Alhambra, une salle emblématique appréciée pour son atmosphère intimiste.

Le vendredi 08 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

90,50€ en Carré Or

74,00€ en 1ière Catégorie

63,00€ en 2ième Catégorie

57,50€ en visibilité réduite

63,00€ place PMR/PSH

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T20:00:00+02:00_2026-05-08T23:00:00+02:00

L’Alhambra 21 Rue Yves Toudic 75010 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/kiefer-sutherland-paris-2026-05-08



Afficher la carte du lieu L’Alhambra et trouvez le meilleur itinéraire

