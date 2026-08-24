Kiki de Montparnasse La reine des années folles ! Cinéma le Foyer Parthenay
mardi 15 décembre 2026 · Cinéma le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Kiki de Montparnasse La reine des années folles !
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 14:15:00
fin : 2026-12-15 16:30:00
Date(s) :
2026-12-15
La petite Alice Prin n’est pas vraiment née sous une bonne étoile, et pourtant, grâce à son courage et à une personnalité originale, elle va devenir la Reine de Montparnasse !
Rebaptisée Kiki, cette femme est en effet dans l’entre-deux-guerres, le modèle de tous les génies artistiques de cette époque. Muse et compagne de Man Ray pendant plusieurs années, elle ins pira aussi bien Modigliani que Kisling, Soutine que Foujita. Grande amie de Robert Desnos, chanteuse, écrivaine et peintre elle-même, Kiki de Montparnasse mérite qu’on remette son nom sur toutes les représentations qu’elle a inspirées
Une conférence annimée par Béatrice Della .
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr
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English : Kiki de Montparnasse La reine des années folles !
L’événement Kiki de Montparnasse La reine des années folles ! Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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