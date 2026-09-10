Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Le Luxy, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Kill Bill: The Whole Bloody Affair Samedi 19 septembre, 18h00 Le Luxy Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:35:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:35:00+02:00

Dans le cadre du Festival Play It Again !

En partenariat avec l’ADRC

Le Luxy 77, av. Georges-Gosnat, Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France http://luxy.ivry94.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0699#showmovie?id=0BCYB »}]

Play it again ! – Kill Bill : The Whole Bloody Affair est une édition complète des deux films d’action d’arts martiaux Kill Bill : Volume 1 et Kill Bill : Volume 2. Le film était à l’origine prévu … Luxy Kill Bill: The Whole Bloody Affair