Informations pratiques

Pithiviers

Kimera Théâtre enfant

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 17:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Une odyssée poétique et visuelle s’invite au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! S’inspirant de la culture japonaise, Kimera mêle mime, musique et vidéo pour raconter le voyage initiatique d’une jeune fille au cœur de son imaginaire. Une pièce touchante dès 7 ans.

Laissez-vous emporter par un voyage suspendu entre rêve et réalité au Théâtre du Donjon à Pithiviers.

Depuis la disparition de son petit frère, le monde d’Oni est devenu silencieux. Sa rencontre avec un mystérieux chef de train va tout basculer et l’entraîner dans une odyssée fantastique où les souvenirs prennent vie. Porté par la Compagnie Discrète, ce magnifique spectacle s’inspire de la culture visuelle et spirituelle du Japon en mêlant avec brio le mime, la musique et la vidéo. Une aventure poétique et réparatrice qui explore comment l’imaginaire des enfants permet de surmonter les épreuves.

Un grand moment d’émotion et de douceur à partager en famille dès 7 ans. Tarif B unique de 5 €.

Réservez dès maintenant vos places pour cette traversée unique ! 5 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

A poetic and visual odyssey is coming to the Théâtre du Donjon in Pithiviers! Inspired by Japanese culture, “Kimera” blends mime, music, and video to tell the story of a young girl’s journey of self-discovery into the depths of her imagination. A touching play for ages 7 and up.

L’événement Kimera Théâtre enfant Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS