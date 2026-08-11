King Phantom • Les Caballeros • Kiné SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

KING PHANTOM (22h00)

(Punk – Paris, FR)

KING PHANTOM est un groupe rock’n’roll / punk créé à Paris par Johnny Rival, ex-membre de THE EVILS (Atlanta, GA) et Tomoï du groupe punk BURNING HEADS.

Présent depuis 2010, le groupe a joué dans toute la France, partageant aussi bien l’affiche avec des membres de la scène alternative et du circuit des bars rock, qu’avec certaines légendes du punk comme LA SOURIS DEGLINGUEE, WARUM JOE, COCKNEY REJECTS, THE TOY DOLLS, AND YOU WILL KNOW BY THE TRAIL OF THE DEAD et bien d’autres.

https://kingphantom.bandcamp.com/

LES CABALLEROS (21h00)

(Pun’n’Roll – Paris, FR)

Des galères de logement aux mauvaises rencontres, des soirées arrosées aux voisines indiscrètes, Betty Jane et sa bande de malfrats, Les Caballeros, ont commencé à braquer les scènes pour balancer leurs sons punk-rock-alterno, entremêlés d’aventures, d’humour et de résilles déchirées.

https://www.instagram.com/les.caballeros/

KINÉ (20h00)

(Infos à venir)

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Jeudi 1 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous aimez… Wire, NOFX & Turbonegro.

Le jeudi 01 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6GQJTkpsZ https://fb.me/e/6GQJTkpsZ



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