King Salami & the Cumberland 3 Rythm’n’blues, garage Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

King Salami & the Cumberland 3 Rythm’n’blues, garage

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Collision entre Rock’n’Roll et Rhythm & Beat, la musique de King Salami & the Cumberland n’a d’autre but que de faire bouger vos hanches, agiter vos genoux, secouer votre tête et faire naître un grand sourire sur vos lèvres !

En 2006 à Londres, un Japonais, un Espagnol, un Caribeen et un Français décident de combler le manque de groupes de rock and roll et de former un groupe de wild black rhythm & blues. Avec des influences empruntées à Andre Williams, Screaming Jay Hawkins et King Coleman, ils décident d’unir énergie punk et le rhythm &blues 50’s américain. Le résultat est détonant, et après seulement un concert, ils sont invités à jouer en 1ere partie des mythiques Trashmen en Espagne au Funtastic Dracula festival où ils font fureur.

Depuis, ils ont sillonné toute l’Europe, partageant la scène avec les Pretty Things, Kid Congo Powers, the Bellrays, etc… et jouent régulièrement au Portugal, Italie, France, Allemagne, Belgique, Finlande, Espagne, Hollande…

JIMMY PANTZAVOLTA VOX, KAMIKAZE UT VINCENT BASS, ERIC BACONSTRIP DRUMS, ROD BANGER GUITAR .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement King Salami & the Cumberland 3 Rythm’n’blues, garage Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose