Litige, punk rock Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Litige, punk rock

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Litige est un groupe punk-rock originaire de Lyon, composé de trois musiciennes et d’un musicien. Leur énergie débordante et leur fraîcheur se retrouvent dans des chansons chantées en français et en anglais, où se mêlent textes personnels et sociaux. LITIGE séduit par sa capacité à réinventer le punk avec des compositions incisives et des mélodies portées par des voix inspirées. Sur scène, leur présence captivante et leur engagement passionné font de chaque concert une expérience intense, vibrante et authentique. Le groupe s’adresse à tous ceux qui recherchent une musique sincère, brute et sensible, fidèle à l’esprit DIY du punk tout en s’enrichissant d’une touche contemporaine. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Litige, punk rock Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose