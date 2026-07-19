Litige, punk rock Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
jeudi 20 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Litige, punk rock
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Litige est un groupe punk-rock originaire de Lyon, composé de trois musiciennes et d’un musicien. Leur énergie débordante et leur fraîcheur se retrouvent dans des chansons chantées en français et en anglais, où se mêlent textes personnels et sociaux. LITIGE séduit par sa capacité à réinventer le punk avec des compositions incisives et des mélodies portées par des voix inspirées. Sur scène, leur présence captivante et leur engagement passionné font de chaque concert une expérience intense, vibrante et authentique. Le groupe s’adresse à tous ceux qui recherchent une musique sincère, brute et sensible, fidèle à l’esprit DIY du punk tout en s’enrichissant d’une touche contemporaine. .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Litige, punk rock Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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