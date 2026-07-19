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AGENDA · Trédrez-Locquémeau

Litige, punk rock Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

jeudi 20 août 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Rue Marguerite Allain Faure
Adresse
Café Théodore
Ville
22300 Trédrez-Locquémeau
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Trédrez-Locquémeau

Litige, punk rock

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Litige est un groupe punk-rock originaire de Lyon, composé de trois musiciennes et d’un musicien. Leur énergie débordante et leur fraîcheur se retrouvent dans des chansons chantées en français et en anglais, où se mêlent textes personnels et sociaux. LITIGE séduit par sa capacité à réinventer le punk avec des compositions incisives et des mélodies portées par des voix inspirées. Sur scène, leur présence captivante et leur engagement passionné font de chaque concert une expérience intense, vibrante et authentique. Le groupe s’adresse à tous ceux qui recherchent une musique sincère, brute et sensible, fidèle à l’esprit DIY du punk tout en s’enrichissant d’une touche contemporaine.   .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Litige, punk rock Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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