Kiosque en Fête au jardin des Champs-Élysées Jardins des Champs-Élysées PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 14h10 à 14h55

Lecture musicale — J’ai un bûcheron dans mon arbre

généalogique

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 10h10 à 10h55

Lecture musicale — J’ai un bûcheron dans mon arbre

généalogique

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 16h15 à 18h45

LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le monde chante en même

temps avec musiciens

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h10 à 10h55

Lecture musicale — J’ai un bûcheron dans mon arbre

généaologique

•

VENDREDI 24 AVRIL — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

• SAMEDI 25 AVRIL — de 15h05 à 17h55

Bal Tango

Argentin — Bal Tango Argentin

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

MAI

•

DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 19h00

Bal à l’orgue de barbarie — Bal toutes danses au son de

l’orgue de barbarie

• VENDREDI

8 MAI — de 15h30 à 17h00

Funky Sax Project : soul et funk au kiosque — Un concert festif de soul et

de funk

•

SAMEDI 9 MAI — de 16h45 à 18h30

C’est la fanfoire! — Fanfare et animation musicale

•

DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 16h00

Concert Brassage Brass Band — Concert de musique

• SAMEDI 16 MAI — de 16h30 à 18h30

Ethnic

and World Music & Arts — Voyage musical multiculturel

en espace public

•

DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 17h30

Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des

syncopes et du swing

•

SAMEDI 23 MAI — de 11h00 à 12h30

Concert O2Vie — Concert spectacle duo piano voux

•

SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 19h00

Bal à l’orgue de barbarie — Bal toutes danses au son de l’orgue de barbarie

•

DIMANCHE 24 MAI — de 15h05 à 17h55

Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous

•

DIMANCHE 24 MAI — de 11h00 à 14h00

chorale gospel soul pop — Chorale a capella de 40 voix gospel soul pop

•

SAMEDI 30 MAI — de 10h30 à 12h30

Pupitre92 — Musique de variéte par une harmonis

•

SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30

Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert

de jazz

• DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h30

Abigaelle — Tour de chant

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 14h30 à 16h30

200 Funk – Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk

•

SAMEDI 13 JUIN — de 11h00 à 12h00

Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de

Trombones de Presque Paris

•

SAMEDI 13 JUIN — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 17h00 à 18h00

L’âme nomade : la musique slave et yiddish — Tango

et swing

•

VENDREDI 19 JUIN — de 15h45 à 18h15

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin

• SAMEDI 20 JUIN — de 17h00 à 20h00

Fête de la musique — Animation

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 15h15 à 17h45

CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de Georges

Brassens

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 12h00 à 12h45

NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

•

VENDREDI 26 JUIN — de 15h45 à 18h15

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin.

•

SAMEDI 27 JUIN — de 15h05 à 17h55

Bal Tango Argentin — Bal tango argentin ouvert à tous

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45

bal musette en 1900 — démonstrations de danses 19ème et début

20ème sièc

•

LUNDI 29 JUIN — de 11h30 à 12h30

Concert avec les musiciens du Marr College, Écosse — Musique

populaire, mélodies écossaises

•

MARDI 30 JUIN — de 12h00 à 13h00

Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des comédies

musicales

•

MARDI 30 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des

comédies musicales

JUILLET

•

VENDREDI 3 JUILLET — de 15h30 à 18h30

Danse — Après-midi dansant sur le thème du

tango argentin.

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 16h05 à 18h55

Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –

Orienté Pop Rock Funk

•

MERCREDI 8 JUILLET — de 16h00 à 17h15

Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert familial de

classiques ‘Pop’ et ‘Film’

•

VENDREDI 10 JUILLET — de 15h45 à 18h15

Danse — Après-midi dansant sur le thème du

tango argentin.

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 16h05 à 18h55

Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et Musique Classique

•

LUNDI 13 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Concert avec la chorale du Coombe Girls’ School UK —

Chansons pop et chansons de comédies musicales

•

VENDREDI 17 JUILLET — de 15h45 à 18h15

Danse — Après-midi dansant sur le thème du

tango argentin.

•

SAMEDI 18 JUILLET — de 17h00 à 18h30

Landau Forte Tamworth Sixth Form College — Performance de fanfare et de

la danse

•

DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et Musique Classique

• JEUDI

23 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Concert avec le St. Edward’s School, Poole (UK) — Musique de film, comédies

musicales, chansons pop

•

VENDREDI 24 JUILLET — de 15h45 à 18h15

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin.

•

SAMEDI 25 JUILLET — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de

Barbarie et Karaoké

•

DIMANCHE 26 JUILLET — de 17h00 à 18h00

Concert Pop rock du groupe Alchemy — Concert pop-rock mêlant

reprises et compositions

•

JEUDI 30 JUILLET — de 18h00 à 19h00

Concert musical : Il nous restera toujours Paris — Concert d´harmonie et de

chœur pour tous les âges

•

VENDREDI 31 JUILLET — de 15h45 à 18h15

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin.

AOÛT

•

VENDREDI 7 AOÛT — de 15h45 à 18h15

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango argentin

•

VENDREDI 14 AOÛT — de 15h45 à 18h15

Tango Paris Les Deux Rives — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin.

•

JEUDI 20 AOÛT — de 12h00 à 13h30

Spectacle musical avec Youth Brass 2000 (UK) — Musique classique, musique de

films, pop, big band

•

VENDREDI 21 AOÛT — de 15h45 à 18h15

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin.

•

SAMEDI 22 AOÛT — de 12h00 à 13h30

Spectacle musical avec Youth Brass 2000 (UK) — Musique classique, musique de

films, pop, big band

•

DIMANCHE 23 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

VENDREDI 28 AOÛT — de 15h45 à 18h16

Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango

argentin

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 16h05 à 18h55

Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous

• DIMANCHE 30 AOÛT — de 14h30 à 16h30

Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h05 à 18h55

Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30

Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en

scène.

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30

WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12

Cuivres en fusion

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30

Ethnic and

World Music & Arts — Voyage musical multiculturel en espace public

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00

Alchemy (compositions Pop-Rock) —

Concert de pop-rock, environ 1h, reprises et compo

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert de jazz

OCTOBRE

•

DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h15 à 17h45

Jazz en sextet — Concert en sextet de jazz

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardins des Champs-Élysées 10 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Jardins des Champs-Élysées et trouvez le meilleur itinéraire

