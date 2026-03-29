Kiosque en Fête au jardin des Champs-Élysées Jardins des Champs-Élysées PARIS
Kiosque en Fête au jardin des Champs-Élysées Jardins des Champs-Élysées PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 14h10 à 14h55
Lecture musicale — J’ai un bûcheron dans mon arbre
généalogique
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 10h10 à 10h55
Lecture musicale — J’ai un bûcheron dans mon arbre
généalogique
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le monde chante en même
temps avec musiciens
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h10 à 10h55
Lecture musicale — J’ai un bûcheron dans mon arbre
généaologique
•
VENDREDI 24 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
• SAMEDI 25 AVRIL — de 15h05 à 17h55
Bal Tango
Argentin — Bal Tango Argentin
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
MAI
•
DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 19h00
Bal à l’orgue de barbarie — Bal toutes danses au son de
l’orgue de barbarie
• VENDREDI
8 MAI — de 15h30 à 17h00
Funky Sax Project : soul et funk au kiosque — Un concert festif de soul et
de funk
•
SAMEDI 9 MAI — de 16h45 à 18h30
C’est la fanfoire! — Fanfare et animation musicale
•
DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 16h00
Concert Brassage Brass Band — Concert de musique
• SAMEDI 16 MAI — de 16h30 à 18h30
Ethnic
and World Music & Arts — Voyage musical multiculturel
en espace public
•
DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 17h30
Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des
syncopes et du swing
•
SAMEDI 23 MAI — de 11h00 à 12h30
Concert O2Vie — Concert spectacle duo piano voux
•
SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 19h00
Bal à l’orgue de barbarie — Bal toutes danses au son de l’orgue de barbarie
•
DIMANCHE 24 MAI — de 15h05 à 17h55
Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous
•
DIMANCHE 24 MAI — de 11h00 à 14h00
chorale gospel soul pop — Chorale a capella de 40 voix gospel soul pop
•
SAMEDI 30 MAI — de 10h30 à 12h30
Pupitre92 — Musique de variéte par une harmonis
•
SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30
Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert
de jazz
• DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h30
Abigaelle — Tour de chant
JUIN
•
SAMEDI 6 JUIN — de 14h30 à 16h30
200 Funk – Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk
•
SAMEDI 13 JUIN — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris
•
SAMEDI 13 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 17h00 à 18h00
L’âme nomade : la musique slave et yiddish — Tango
et swing
•
VENDREDI 19 JUIN — de 15h45 à 18h15
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin
• SAMEDI 20 JUIN — de 17h00 à 20h00
Fête de la musique — Animation
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de Georges
Brassens
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 12h00 à 12h45
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques
•
VENDREDI 26 JUIN — de 15h45 à 18h15
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin.
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SAMEDI 27 JUIN — de 15h05 à 17h55
Bal Tango Argentin — Bal tango argentin ouvert à tous
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45
bal musette en 1900 — démonstrations de danses 19ème et début
20ème sièc
•
LUNDI 29 JUIN — de 11h30 à 12h30
Concert avec les musiciens du Marr College, Écosse — Musique
populaire, mélodies écossaises
•
MARDI 30 JUIN — de 12h00 à 13h00
Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des comédies
musicales
•
MARDI 30 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des
comédies musicales
JUILLET
•
VENDREDI 3 JUILLET — de 15h30 à 18h30
Danse — Après-midi dansant sur le thème du
tango argentin.
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SAMEDI 4 JUILLET — de 16h05 à 18h55
Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk
•
MERCREDI 8 JUILLET — de 16h00 à 17h15
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert familial de
classiques ‘Pop’ et ‘Film’
•
VENDREDI 10 JUILLET — de 15h45 à 18h15
Danse — Après-midi dansant sur le thème du
tango argentin.
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SAMEDI 11 JUILLET — de 16h05 à 18h55
Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous
•
DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et Musique Classique
•
LUNDI 13 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Concert avec la chorale du Coombe Girls’ School UK —
Chansons pop et chansons de comédies musicales
•
VENDREDI 17 JUILLET — de 15h45 à 18h15
Danse — Après-midi dansant sur le thème du
tango argentin.
•
SAMEDI 18 JUILLET — de 17h00 à 18h30
Landau Forte Tamworth Sixth Form College — Performance de fanfare et de
la danse
•
DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et Musique Classique
• JEUDI
23 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert avec le St. Edward’s School, Poole (UK) — Musique de film, comédies
musicales, chansons pop
•
VENDREDI 24 JUILLET — de 15h45 à 18h15
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin.
•
SAMEDI 25 JUILLET — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de
Barbarie et Karaoké
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DIMANCHE 26 JUILLET — de 17h00 à 18h00
Concert Pop rock du groupe Alchemy — Concert pop-rock mêlant
reprises et compositions
•
JEUDI 30 JUILLET — de 18h00 à 19h00
Concert musical : Il nous restera toujours Paris — Concert d´harmonie et de
chœur pour tous les âges
•
VENDREDI 31 JUILLET — de 15h45 à 18h15
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin.
AOÛT
•
VENDREDI 7 AOÛT — de 15h45 à 18h15
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango argentin
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VENDREDI 14 AOÛT — de 15h45 à 18h15
Tango Paris Les Deux Rives — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin.
•
JEUDI 20 AOÛT — de 12h00 à 13h30
Spectacle musical avec Youth Brass 2000 (UK) — Musique classique, musique de
films, pop, big band
•
VENDREDI 21 AOÛT — de 15h45 à 18h15
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin.
•
SAMEDI 22 AOÛT — de 12h00 à 13h30
Spectacle musical avec Youth Brass 2000 (UK) — Musique classique, musique de
films, pop, big band
•
DIMANCHE 23 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
VENDREDI 28 AOÛT — de 15h45 à 18h16
Danse Tango Argentin — Après-midi dansant sur le thème du tango
argentin
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SAMEDI 29 AOÛT — de 16h05 à 18h55
Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous
• DIMANCHE 30 AOÛT — de 14h30 à 16h30
Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk
SEPTEMBRE
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h05 à 18h55
Bal tango argentin — Bal tango argentin ouvert à tous
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en
scène.
•
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12
Cuivres en fusion
• SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Ethnic and
World Music & Arts — Voyage musical multiculturel en espace public
• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Alchemy (compositions Pop-Rock) —
Concert de pop-rock, environ 1h, reprises et compo
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert de jazz
OCTOBRE
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DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h15 à 17h45
Jazz en sextet — Concert en sextet de jazz
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DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardins des Champs-Élysées 10 avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS
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