Super Sprint Triathlon Piscine Georges-Vallerey PARIS

Amateur de natation, de course à pied et de vélo, le Super Sprint Triathlon revient dans le 20ème arrondissement pour une nouvelle course.

Programme

9h00 Départ 1ère vague

9h30 Départ 2ème vague

10h00 Départ 3ème vague

10h30 Départ 4ème vague

11h00 Départ 5ème vague

11h30 Départ 6ème vague

12h00 Départ 7ème vague

12h30 Départ 8ème vague (Rollers)

13h30 Départ 9ème vague (jeunes)

14h00 Départ 10ème vague (jeunes)

​14h30 Départ 11ème vague

​15h00 Départ 12ème vague

15h25 Départ 13ème vague

15h50 Départ 14ème vague

16h15 Départ 15ème vague

16h40 Départ 16ème vague

17h05 Départ 17ème vague

Attention : la piscine est fermée au public pour nager

Le dimanche 19 avril aura lieu à la piscine Georges-Vallerey la 9e édition du Super Sprint Triathlon. Une compétition à ne surtout pas manquer !

Le dimanche 19 avril 2026

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T09:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS

https://www.supersprintparis20.com/



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