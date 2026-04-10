Super Sprint Triathlon Piscine Georges-Vallerey PARIS
Super Sprint Triathlon Piscine Georges-Vallerey PARIS dimanche 19 avril 2026.
Amateur de natation, de course à pied et de vélo, le Super Sprint Triathlon revient dans le 20ème arrondissement pour une nouvelle course.
Programme
- 9h00 Départ 1ère vague
- 9h30 Départ 2ème vague
- 10h00 Départ 3ème vague
- 10h30 Départ 4ème vague
- 11h00 Départ 5ème vague
- 11h30 Départ 6ème vague
- 12h00 Départ 7ème vague
- 12h30 Départ 8ème vague (Rollers)
- 13h30 Départ 9ème vague (jeunes)
- 14h00 Départ 10ème vague (jeunes)
- 14h30 Départ 11ème vague
- 15h00 Départ 12ème vague
- 15h25 Départ 13ème vague
- 15h50 Départ 14ème vague
- 16h15 Départ 15ème vague
- 16h40 Départ 16ème vague
- 17h05 Départ 17ème vague
Attention : la piscine est fermée au public pour nager
Le dimanche 19 avril aura lieu à la piscine Georges-Vallerey la 9e édition du Super Sprint Triathlon. Une compétition à ne surtout pas manquer !
Le dimanche 19 avril 2026
de 09h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T12:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T09:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00
Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS
https://www.supersprintparis20.com/
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