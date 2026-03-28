Kiosque en Fête au parc George Brassens Parc Georges Brassens PARIS
Kiosque en Fête au parc George Brassens Parc Georges Brassens PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 12h00 à 13h00
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu — Folk – blues
– chanson française
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h30 à 17h00
RAIL DE PARIS EN MUSIQUE AU SOLEIL avant l’automne —
musique latin jazz
•
MERCREDI 29 AVRIL — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de
Georges Brassens
MAI
•
VENDREDI 1 MAI — de 17h00 à 19h30
Quatuor RAMDAM — Quatuor Jazz
•
SAMEDI 2 MAI — de 15h00 à 17h00
Chansons Française — concert, chanson française, de
Trenet à Leprest
• VENDREDI 8 MAI — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
DIMANCHE 10 MAI — de 16h30 à 17h00
Alexander’s jazz band JAZZ BLUES — JAZZ Chanté en couleur
du printemps
•
MERCREDI 13 MAI — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et voix
•
SAMEDI 16 MAI — de 17h30 à 19h30
Chris MITTCHEL en concert — Concert Pop Rock
Intergénérationnel
•
DIMANCHE 17 MAI — de 16h30 à 17h00
BLUES AND ROCK au soleil de PARIS — POP AU PRINTEMPS,
Après le sport le réconfort
•
MARDI 19 MAI — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée
•
SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 17h00
Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves
• DIMANCHE 24 MAI — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS
— CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS
•
VENDREDI 29 MAI — de 14h30 à 16h30
comment déceler une Insuffisance cardiaque — Insuffisance cardiaque
•
SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 17h30
Animation orchestre d’harmonie OSSIA — Concert de l’orchestre
d’harmonie OSSIA
•
DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h00
Bon anniversaire l’orchestre, 100 ans ça se fête ! — Variétés festives
•
DIMANCHE 31 MAI — de 12h00 à 13h00
VOXXY acappella — Spectacle de chant a capella
JUIN
•
VENDREDI 12 JUIN — de 12h00 à 13h00
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu — Folk – blues – chanson
française
• DIMANCHE 14 JUIN — de 10h30 à 11h30
13’30 à la maison — Concert Jazz
•
SAMEDI 20 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des élèves des Académie Musicale — Concert des élèves
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 11h00 à 12h30
L’orchestre fait son cinéma — Musiques autour des thèmes
de films
• MERCREDI 24 JUIN — de 12h00 à 13h00
Kinky
Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert
•
JEUDI 25 JUIN — de 14h00 à 16h00
Il est beau mon chapeau ! — Défilé musical et théâtral
• VENDREDI
26 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée
• SAMEDI 27 JUIN — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS —
•
MARDI 30 JUIN — de 11h00 à 13h45
Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des
comédies musicales
JUILLET
•
MERCREDI 1 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas – spectacle (danse, théâtre, musique) —
•
VENDREDI 3 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Valentina M en concert — Concert chansons française
pop-rock
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 10h25 à 12h35
Concert d harmonica — Dans le cadre du festival parisien
d’harmonica
• LUNDI 6 JUILLET — de 18h00 à 19h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
•
MARDI 7 JUILLET — de 16h00 à 17h30
Gillingham School Orchestra and Jazz Band — Jazz, musique
populaire et légére
• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Holmes
Chapel Comprehensive School Band Concert — School
Band Concert
•
JEUDI 9 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas (spectacl) (danse, théâtre et musique) — ICI,
là-bas -spectacle
• VENDREDI 10 JUILLET — de 18h00 à 19h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
•
DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public
•
MERCREDI 15 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée
•
JEUDI 16 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles
• SAMEDI 25 JUILLET — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS —
•
DIMANCHE 26 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public
• JEUDI 30 JUILLET — de 16h00 à 17h30
Music
and Performing Arts Salford — Concert
AOÛT
•
SAMEDI 22 AOÛT — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée
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VENDREDI 28 AOÛT — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !
• SAMEDI 29 AOÛT — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 18h00
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire
SEPTEMBRE
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Passage.s – d’où viens-tu ? spectacle jeune public —
• SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS
•
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser
•
JEUDI 10 SEPTEMBRE — de 14h00 à 16h00
Il est beau mon chapeau ! — Il s’agit d’un défilé
théâtral
•
SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 17h00
Alexander’s jazz band JAZZ BLUES — JAZZ Avant l’automne
•
SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 09h30 à 10h30
Concert de musique par l’orchestre LA RENAISSANCE —
Concert de kiosque
•
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 16h30 à 17h00
BLUES AND ROCK au soleil de PARIS —
POP AU PRINTEMPS, Après le
sport le réconfort
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 09h30 à 11h30
Abeilles en fête pour les 40 ans du rucher du parc —
Animation pédagogique pour comprendre les abeilles
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
Five & Dime — Un voyage musical dans le melting pot
américain.
OCTOBRE
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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h30 à 16h00
Musique Nouvelle Orleans – Pouss’Café — La musique de la
Nouvelle Orleans à Paris !
•
DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert
•
SAMEDI 24 OCTOBRE — de 16h00 à 19h00
Concert avec les yeux de Julie Boulanger — Concert de
piano avec des invités surprises
•
DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h30 à 17h00
AMAZING GOSPEL SPIRIT chante pour vous ! — Chorale
AMAZIING GOSPEL SPIRIT : la voix du gospel
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS
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