Kiosque en Fête au parc George Brassens Parc Georges Brassens PARIS

Kiosque en Fête au parc George Brassens Parc Georges Brassens PARIS

Kiosque en Fête au parc George Brassens Parc Georges Brassens PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 25 AVRIL — de 12h00 à 13h00
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu — Folk – blues
– chanson française


DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h30 à 17h00
RAIL DE PARIS EN MUSIQUE AU SOLEIL avant l’automne —
musique latin jazz


MERCREDI 29 AVRIL — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de
Georges Brassens

MAI


VENDREDI 1 MAI — de 17h00 à 19h30
Quatuor RAMDAM — Quatuor Jazz


SAMEDI 2 MAI — de 15h00 à 17h00
Chansons Française — concert, chanson française, de
Trenet à Leprest

• VENDREDI 8 MAI — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 10 MAI — de 16h30 à 17h00
Alexander’s jazz band JAZZ BLUES — JAZZ Chanté en couleur
du printemps


MERCREDI 13 MAI — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et voix


SAMEDI 16 MAI — de 17h30 à 19h30
Chris MITTCHEL en concert — Concert Pop Rock
Intergénérationnel


DIMANCHE 17 MAI — de 16h30 à 17h00
BLUES AND ROCK au soleil de PARIS — POP AU PRINTEMPS,
Après le sport le réconfort


MARDI 19 MAI — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée


SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 17h00
Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves

• DIMANCHE 24 MAI — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS
— CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS


VENDREDI 29 MAI — de 14h30 à 16h30
comment déceler une Insuffisance cardiaque — Insuffisance cardiaque


SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 17h30
Animation orchestre d’harmonie OSSIA — Concert de l’orchestre
d’harmonie OSSIA


DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h00
Bon anniversaire l’orchestre, 100 ans ça se fête ! — Variétés festives


DIMANCHE 31 MAI — de 12h00 à 13h00
VOXXY acappella — Spectacle de chant a capella

JUIN


VENDREDI 12 JUIN — de 12h00 à 13h00
VooVanT présente son premier EP, EntreBleu — Folk – blues – chanson
française

• DIMANCHE 14 JUIN — de 10h30 à 11h30
13’30 à la maison — Concert Jazz


SAMEDI 20 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des élèves des Académie Musicale — Concert des élèves


DIMANCHE 21 JUIN — de 11h00 à 12h30
L’orchestre fait son cinéma — Musiques autour des thèmes
de films

• MERCREDI 24 JUIN — de 12h00 à 13h00
Kinky
Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert


JEUDI 25 JUIN — de 14h00 à 16h00
Il est beau mon chapeau ! — Défilé musical et théâtral

• VENDREDI
26 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée

• SAMEDI 27 JUIN — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS —


MARDI 30 JUIN — de 11h00 à 13h45
Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des
comédies musicales

JUILLET


MERCREDI 1 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas – spectacle (danse, théâtre, musique) —


VENDREDI 3 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Valentina M en concert — Concert chansons française
pop-rock


SAMEDI 4 JUILLET — de 10h25 à 12h35
Concert d harmonica — Dans le cadre du festival parisien
d’harmonica

• LUNDI 6 JUILLET — de 18h00 à 19h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française


MARDI 7 JUILLET — de 16h00 à 17h30
Gillingham School Orchestra and Jazz Band — Jazz, musique
populaire et légére

• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Holmes
Chapel Comprehensive School Band Concert — School
Band Concert


JEUDI 9 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas (spectacl) (danse, théâtre et musique) — ICI,
là-bas -spectacle

• VENDREDI 10 JUILLET — de 18h00 à 19h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française


DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public


MERCREDI 15 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée


JEUDI 16 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles

• SAMEDI 25 JUILLET — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS —


DIMANCHE 26 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public

• JEUDI 30 JUILLET — de 16h00 à 17h30
Music
and Performing Arts Salford — Concert

AOÛT


SAMEDI 22 AOÛT — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée


VENDREDI 28 AOÛT — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !

• SAMEDI 29 AOÛT — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 18h00
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire

SEPTEMBRE


MERCREDI 2 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Passage.s – d’où viens-tu ? spectacle jeune public —

• SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser


JEUDI 10 SEPTEMBRE — de 14h00 à 16h00
Il est beau mon chapeau ! — Il s’agit d’un défilé
théâtral


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 17h00
Alexander’s jazz band JAZZ BLUES — JAZZ Avant l’automne


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 09h30 à 10h30
Concert de musique par l’orchestre LA RENAISSANCE —
Concert de kiosque


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 16h30 à 17h00
BLUES AND ROCK au soleil de PARIS —

POP AU PRINTEMPS, Après le
sport le réconfort


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 09h30 à 11h30
Abeilles en fête pour les 40 ans du rucher du parc —
Animation pédagogique pour comprendre les abeilles


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
Five & Dime — Un voyage musical dans le melting pot
américain.

OCTOBRE


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h30 à 16h00
Musique Nouvelle Orleans – Pouss’Café — La musique de la
Nouvelle Orleans à Paris !


DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert


SAMEDI 24 OCTOBRE — de 16h00 à 19h00
Concert avec les yeux de Julie Boulanger — Concert de
piano avec des invités surprises


DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h30 à 17h00
AMAZING GOSPEL SPIRIT chante pour vous ! — Chorale
AMAZIING GOSPEL SPIRIT : la voix du gospel

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette  75015 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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