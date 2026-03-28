Kiosque en Fête au parc George Brassens Parc Georges Brassens PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 12h00 à 13h00

VooVanT présente son premier EP, EntreBleu — Folk – blues

– chanson française

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h30 à 17h00

RAIL DE PARIS EN MUSIQUE AU SOLEIL avant l’automne —

musique latin jazz

•

MERCREDI 29 AVRIL — de 15h15 à 17h45

CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de

Georges Brassens

MAI

•

VENDREDI 1 MAI — de 17h00 à 19h30

Quatuor RAMDAM — Quatuor Jazz

•

SAMEDI 2 MAI — de 15h00 à 17h00

Chansons Française — concert, chanson française, de

Trenet à Leprest

• VENDREDI 8 MAI — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 10 MAI — de 16h30 à 17h00

Alexander’s jazz band JAZZ BLUES — JAZZ Chanté en couleur

du printemps

•

MERCREDI 13 MAI — de 17h00 à 19h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et voix

•

SAMEDI 16 MAI — de 17h30 à 19h30

Chris MITTCHEL en concert — Concert Pop Rock

Intergénérationnel

•

DIMANCHE 17 MAI — de 16h30 à 17h00

BLUES AND ROCK au soleil de PARIS — POP AU PRINTEMPS,

Après le sport le réconfort

•

MARDI 19 MAI — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt

de musique variée

•

SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 17h00

Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves

• DIMANCHE 24 MAI — de 13h30 à 15h30

CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS

— CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS

•

VENDREDI 29 MAI — de 14h30 à 16h30

comment déceler une Insuffisance cardiaque — Insuffisance cardiaque

•

SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 17h30

Animation orchestre d’harmonie OSSIA — Concert de l’orchestre

d’harmonie OSSIA

•

DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h00

Bon anniversaire l’orchestre, 100 ans ça se fête ! — Variétés festives

•

DIMANCHE 31 MAI — de 12h00 à 13h00

VOXXY acappella — Spectacle de chant a capella

JUIN

•

VENDREDI 12 JUIN — de 12h00 à 13h00

VooVanT présente son premier EP, EntreBleu — Folk – blues – chanson

française

• DIMANCHE 14 JUIN — de 10h30 à 11h30

13’30 à la maison — Concert Jazz

•

SAMEDI 20 JUIN — de 14h00 à 17h00

Concert des élèves des Académie Musicale — Concert des élèves

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 11h00 à 12h30

L’orchestre fait son cinéma — Musiques autour des thèmes

de films

• MERCREDI 24 JUIN — de 12h00 à 13h00

Kinky

Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert

•

JEUDI 25 JUIN — de 14h00 à 16h00

Il est beau mon chapeau ! — Défilé musical et théâtral

• VENDREDI

26 JUIN — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée

• SAMEDI 27 JUIN — de 13h30 à 15h30

CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS

VIBRANTS —

•

MARDI 30 JUIN — de 11h00 à 13h45

Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des

comédies musicales

JUILLET

•

MERCREDI 1 JUILLET — de 17h00 à 18h30

ICI, là-bas – spectacle (danse, théâtre, musique) —

•

VENDREDI 3 JUILLET — de 15h00 à 17h00

Valentina M en concert — Concert chansons française

pop-rock

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 10h25 à 12h35

Concert d harmonica — Dans le cadre du festival parisien

d’harmonica

• LUNDI 6 JUILLET — de 18h00 à 19h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

•

MARDI 7 JUILLET — de 16h00 à 17h30

Gillingham School Orchestra and Jazz Band — Jazz, musique

populaire et légére

• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Holmes

Chapel Comprehensive School Band Concert — School

Band Concert

•

JEUDI 9 JUILLET — de 17h00 à 18h30

ICI, là-bas (spectacl) (danse, théâtre et musique) — ICI,

là-bas -spectacle

• VENDREDI 10 JUILLET — de 18h00 à 19h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout

public

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes

musiciens en tournée

•

JEUDI 16 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits

ensembles

• SAMEDI 25 JUILLET — de 13h30 à 15h30

CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS

VIBRANTS —

•

DIMANCHE 26 JUILLET — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout

public

• JEUDI 30 JUILLET — de 16h00 à 17h30

Music

and Performing Arts Salford — Concert

AOÛT

•

SAMEDI 22 AOÛT — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée

•

VENDREDI 28 AOÛT — de 15h00 à 17h00

Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —

Partageons des chansons autour de l’orgue !

• SAMEDI 29 AOÛT — de 11h30 à 13h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 18h00

Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de

Baudelaire

SEPTEMBRE

•

MERCREDI 2 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30

Passage.s – d’où viens-tu ? spectacle jeune public —

• SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 13h30 à 15h30

CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS

VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00

bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,

à écouter et à danser

•

JEUDI 10 SEPTEMBRE — de 14h00 à 16h00

Il est beau mon chapeau ! — Il s’agit d’un défilé

théâtral

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 17h00

Alexander’s jazz band JAZZ BLUES — JAZZ Avant l’automne

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 09h30 à 10h30

Concert de musique par l’orchestre LA RENAISSANCE —

Concert de kiosque

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 16h30 à 17h00

BLUES AND ROCK au soleil de PARIS —

POP AU PRINTEMPS, Après le

sport le réconfort

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 09h30 à 11h30

Abeilles en fête pour les 40 ans du rucher du parc —

Animation pédagogique pour comprendre les abeilles

•

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00

Five & Dime — Un voyage musical dans le melting pot

américain.

OCTOBRE

•

SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h30 à 16h00

Musique Nouvelle Orleans – Pouss’Café — La musique de la

Nouvelle Orleans à Paris !

•

DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30

Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big

Band en concert

•

SAMEDI 24 OCTOBRE — de 16h00 à 19h00

Concert avec les yeux de Julie Boulanger — Concert de

piano avec des invités surprises

•

DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h30 à 17h00

AMAZING GOSPEL SPIRIT chante pour vous ! — Chorale

AMAZIING GOSPEL SPIRIT : la voix du gospel

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 PARIS

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