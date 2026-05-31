Kiosque en fête, Parc Richard Pouille, Vandœuvre-lès-Nancy

Kiosque en fête Dimanche 21 juin, 14h00 Parc Richard Pouille Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de la Musique, des ensembles de l’École de Musique de Vandœuvre vous donnent rendez-vous pour profiter d’un moment musical en plein air, placé sous le signe du partage et de la convivialité. Petits et grands musiciens se succéderont pour vous faire découvrir un programme varié et festif, dans le cadre verdoyant du parc.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer la musique ensemble !

Parc Richard Pouille parc Richard pouille Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Vand’Est Meurthe-et-Moselle Grand Est

À l’occasion de la Fête de la Musique, des ensembles de l’École de Musique de Vandœuvre vous donnent rendez-vous pour profiter d’un moment musical en plein air, placé sous le signe du partage et de …

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