Ce concert sera réalisé par l’ orchestre d’harmonie « Agrupación Musical Atlántida de Matamá » et les chœurs « San Mamede de Zamáns » et « Atlántida de Matamá » -tous de Vigo, Espagne- sous la direction d’Enrique Lorenzo Vila. Environ 80 personnes se produiront sur scène pour interpréter un répertoire musical varié, adapté à tous les publics. L’ événement sera fait le jeudi 30 juillet 2026, environ de 18:00 à 19:00 heures en plein air, le Kiosque des Jardins des Champs-Élysées, pour tous les publics avec entrée gratuite.

Contacts: agrupacionmusicalatlantida@gmail.com · +34.690.700.382

Le groupe musical « Agrupación Musical Atlántida de Matamá », sous la direction d’Enrique Lorenzo, offrira un concert qui non seulement sonne, mais qui parle aussi le même langage que Paris: le langage de l’art, de l’émotion et de la beauté partagée.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T19:00:00+02:00

Kiosque des jardins des Champs-Élysées 10, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

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