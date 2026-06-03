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Kiosques en fête 2026: Spectacle de Danse Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

Kiosques en fête 2026: Spectacle de Danse Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

Kiosques en fête 2026: Spectacle de Danse Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Jardin Villemin - Mahsa Jîna Amini

Adresse : 14 rue des Récollets

Ville : 75010 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : <p>Le spectacle est ouvert à tout public!</p>

Le spectacle de danse est présenté par l’atelier danse du centre d’activités de jour de Ladapt Paris dans le 18 ème. L’établissement accompagne les adultes en situation de handicap.

Le Centre d’activités de Jour Ladapt Paris qui accueille les adultes en situation de handicap présente le spectacle de danse en partenariat avec la compagnie Anqa danse.
L’équipe éducative de Ladapt met en place des médiations pour répondre aux besoins des personnes accompagnées. L’activité danse est donc proposée pour travailler la mémoire, la motricité, l’estime de soi, la confiance en soi….
Le vendredi 26 juin 2026
de 14h30 à 15h45
gratuit

Le spectacle est ouvert à tout public!

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T14:30:00+02:00_2026-06-26T15:45:00+02:00

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets  75010 PARIS
+33143385464 katendi.fanny@ladapt.net


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